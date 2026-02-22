Serie C: dopo 84 giorni il Carpi torna alla vittoria

Dopo 84 giorni di astinenza dai tre punti, il Carpi ritrova il successo in campionato superando il Bra per 2-1 in una gara combattuta e ricca di tensione. La partita si sblocca all’inizio della ripresa: al 47’ è il capitano Zagnoni a firmare l’1-0, dando ai biancorossi una spinta fondamentale. Il Bra però reagisce e al 57’ Lionetti trova il pareggio, rimettendo tutto in equilibrio.

Quando il match sembra avviarsi verso un risultato di parità, il Carpi trova l’acuto decisivo: all’82’ Stanzani sigla il 2-1 che fa esplodere il pubblico e consegna alla squadra una vittoria attesa da settimane. Un successo prezioso, che interrompe un periodo difficile e ridà fiducia all’ambiente.





Il tabellino

AC Carpi vs Bra 2-1 (0-0)Reti: 47′ Zagnoni (C), 57′ Lionetti (B), 82′ Stanzani (C)AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli; Verza (dal 70′ Tcheuna), Figoli (dall’88’ Lombardi), Rosetti, Rigo; Casarini, Puletto (dal 17′ Pietra); Sall (dal 70′ Stanzani). A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Benvenuto, Giva, Mahrani, Gaddini, Giani. All. CassaniBra (3-5-2): Franzini; De Santis (dall’86’ Scapin), Fiordaliso, Sganzerla; Maressa, Campedelli (dal 65′ Tuzza), Brambilla (dal 65′ Pretato), Lionetti, Capac (dal 65′ La Marca); Baldini, Sinani. A disposizione: Renzetti, Lia, Armstrong, Leoncini, Rottensteiner. All. NisticòArbitro: Sig. Frasynyak sez. Gallarate/ Assistenti: Bettani – Cufari/ 4° Ufficiale Sig. Nigro (Prato)/ Operatore FVS Sig. Spagnolo (Reggio Emilia)Ammoniti: Campedelli (B), Rigo (C), Brambilla (B), Pretato (B), Stanzani (C)Espulsi: nessunoRecupero: 3’ p.t.; 4’ s.t.

Foto: Daniele Lugli