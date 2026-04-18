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Serie C: il Carpi cede in casa, 0-1 con Forlì

Serie C: il Carpi cede in casa, 0-1 con Forlì

Il Forlì vince a Carpi e festeggia la sospirata salvezza. Decide al 19’ il gol di Trombetta

1 minuto di lettura

Il Forlì vince a Carpi e festeggia la sospirata salvezza che i padroni di casa hanno già raggiunto. I biancorossi vanno in vantaggio al 19’ con il gol di Trombetta che decide la partita.

 

Il tabellino
AC Carpi vs Forlì 0-1 (0-1)

 

Reti: 19′ Trombetta (F)

 

AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (dal 46′ Lombardi), Rossini; Tcheuna (dal 46′ Cecotti), Rosetti, Figoli (dal 75′ Gerbi), Verza (dal 66′ Gaddini); Casarini, Stanzani (dal 46′ Puletto); Giani. A disposizione: Scacchetti, Perta, Benvenuto, Giva, Rigo, Amayah, Pizzo. All. Cassani

 

Forlì (4-3-3): Martelli; Manetti (dal 78′ Mandrelli), Palomba, Onofri, Cavallini; Franzolini, Menarini, De Risio; Macrì, Trombetta (dal 78′ Petrelli), Farinelli (dal 61′ Coveri). A disposizione: Calvani, Tagliaferri, Greco, Rossi, Spinelli, Ripani, Ilari, Berti, Scaccabarozzi, Gheza, Zagrè, Selvini. All. Miramari

 

Arbitro: Sig. Madonia sez. Palermo/ Assistenti: Ferraro – Di Carlo/ 4° Ufficiale Sig. Picardi (Viareggio)/ Operatore FVS Sig. Scardovi (Imola)
Ammoniti: Panelli (C), De Risio (F), Figoli (C), Casarini (C), Cecotti (C), Martelli (F), Lombardi (C)
Espulsi: Miramari (all. F)
Recupero: 2’ p.t.; 6’ s.t.

 

Foto: Daniele Lugli

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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