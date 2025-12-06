Serie D, il Cittadella a Spezzano ospita il Sangiuliano

Domani alle 14.30 al Cuoghi di Spezzano (si gioca a porte chiuse) il Cittadella affronta il Sangiuliano, formazione che si ritrova in zona playout dopo i tre punti di penalizzazione subiti questa settimana inflitti dal Tribunale federale nazionale. Mister Marco Sesto invita a reagire subito: 'Conoscevamo il rischio della sanzione, ma ora l’obiettivo è recuperare terreno. Siamo in un girone complicato, c’è molto equilibrio e ogni partita va affrontata con grande attenzione. Il Cittadella è una squadra organizzatissima e pratica un calcio aggressivo, ha giocatori importanti ed è in una posizione di classifica di prestigio ma non so quali siano i suoi obiettivi, visto che non li ha mai rivelati. Noi ci proponiamo di fare risultato'.

Mister Mattia Gori (Cittadella): 'Avremo di fronte una squadra di gamba, di qualità, che gioca, dovremo fare una grande prestazione per portare a casa i tre punti. Il Sangiuliano è una buona squadra e lo ha dimostrato pareggiando con Lentigione, Pro Sesto e Piacenza'.

Cittadella out i soliti Maini, Panfilo, Stopelli e Formato, non convocato Carrozza che è sul mercato, già andato via Orlandi al Sant'Agostino. Nonostante le assenze degli squalificati Tremolada e Sartori, mister Sesto per questa 15esima giornata di campionato di Serie D (Girone D) ritrova tutti i giocatori messi ko dall’epidemia influenzale della scorsa settimana.