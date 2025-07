Serie D, mister Gori (Cittadella): 'Abbiamo tanti giocatori interessanti'

Prosegue a Sestola il lavoro della Cittadella Vis Modena, che sabato sfiderà il Modena. Mister Mattia Gori parla di questi primi giorni di ritiro. 'Siamo soddisfatti di quello che è stato fatto sul mercato – spiega il tecnico – e voglio dire grazie alla società e al diretto. Abbiamo portato qui tanti giocatori interessanti e tanti prospetti che possono esplodere. Tanti giocatori tra quelli rimasti e quelli arrivati ci aspettiamo che siano pedine di affidabilità tecnica e umana e siano la locomotiva che traini questo gruppo. In ogni stagione si riparte da zero senza pensare a quello che è stato, l’anno scorso abbiamo fatto un buon percorso e proviamo a migliorare ma serviranno umiltà, abnegazione e sacrificio'.

Intanto c'è attesa per i gironi di Serie D. In attesa dei 4-5 ripescaggi (il Fiorenzuola, l'unica emiliano romagnola che ha fatto domanda, non ha però possibilità di essere ripescata), si prevede un girone per la Cittadella con le altre emiliane (le romagnole dovrebbero finire nell'E quest'anno), toscane e le temibili lombarde. Un altri girone tosto, insomma.

Matteo Pierotti