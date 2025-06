Serie D, primo colpo per il Cittadella: dal Fiorenzuola arriva Carrozza

Dopo le prime conferme (bomber Formato su tutte) e le prime partenze (l'attaccante 39enne Guidone al Terre di Castelli, il difensore goleador Serra all'ambiziosa Cdr Mutina), ci sono da registrare i primi arrivi al Cittadella. Uno è un gradito ritorno, ovvero il giovane centrocampista Matteo Orlandi dalla ormai fallita Spal (era andato alla Primavera biancazzurra). Un giocatore davvero promettente, fortemente voluto l'anno scorso dall'ex tecnico del Cittadella Salmi, poi un problema fisico l'ha bloccato per alcuni mesi ad inizio stagione e il passaggio a gennaio alla Spal.

Il primo colpo in arrivo (sarà ufficializzato nei prossimi giorni ma è fatta), è però quello di Alessandro Carrozza, esterno offensivo classe 2000. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sassuolo, Carrozza ha poi indossato le maglie di Carpaneto, Messina, Roccella, Castrovillari ed Acireale, con più di 130 presenze complessive, quasi tutte in Serie D, cui si vanno ad aggiungere le 13 totalizzate nella prima metà di stagione 2024/2025 con il Progresso. Una curiosità, Carrozza è stato molto vicino lo scorso anno al Formigine, dove abita, poi ha scelto di andare in D al Fiorenzuola, poi retrocesso.

Matteo Pierotti