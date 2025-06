Serie D, super colpo per la Cittadella: preso l'attaccante Caprioni

'La società Cittadella Vis Modena è lieta di comunicare che Lorenzo Caprioni, dal primo luglio, farà parte della rosa della prima squadra che milita nel campionato di Serie D 2025 – 2026. Trequartista, attaccante, Classe 1989. 210 Presenze e 68 reti segnate sono il biglietto da visita per il neo attaccante della Cittadella. Protagonista assoluto nel Lentigione che vinse i playoff nella stagione 21/22. Nell’ultima stagione in Serie D, Girone B, al Desenzano'.

Un altro colpo quindi per la Cittadella e ne sono in arrivo altri due, come i difensori ormai ex Carpi Alessandro Calanca, ex capitano biancorosso, e Marco Maini che è pronto a dire di sì alla società di via Delle Suore e a rimettersi in gioco. Il centrale classe ’95 è reduce dalla doppia rottura dei legamenti del ginocchio quando indossava nella stagione 2023-24 la maglia del Carpi: la prima volta alla terza giornata in casa col Fanfulla (settembre 2023), la seconda poco dopo il rientro, nella Poule scudetto di C.

Gironi. Intanto il ds della Cittadella Alberto Biagini si sbilancia sui prossimi gironi della Serie D: 'Direi che il nostro cambierà e non poco rispetto a quello dell'ultima stagione. Non credo che tutte le emiliane romagnole saranno inserite in uno stesso girone, con Sammaurese e Tropical Coriano, ad esempio, che finiranno con le marchigiane. Poi ci saranno sicuramente delle lombarde perché sono tante quest'anno, spero non le bresciane perché sono davvero squadre forti. Comunque sarà un girone bello tosto, con un Ravenna che se non sarà, come merita, ripescato in C, farà un altro squadrone, poi credo che ci sarà la Pistoiese che sta prendendo tutti giocatori di C. Insomma, ci sarà da divertirsi'.

Paride Puglia