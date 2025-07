Terza categoria, obiettivo playoff per il Castelfranco

Dopo la prima stagione in assoluto in Figc piena di soddisfazioni ma conclusa con l’amaro in bocca per non aver raggiunto i playoff per un soffio, il Castelfranco decide di confermare buona parte della rosa andando ad aggiungere pedine mirate.



Lo staff

La squadra

Presidente: Giuseppe Diano, ds Salvatore Rega, drigente Antonio Melis; allenatore Emanuele D’Iorio (c), viceallenatore Alan Preti, prep. atletico Marco Riccio, prep. portieri Alessio Collina, prep. tecnico Simone Riccio,Portieri: Venturi Riccardo (’01), Giovanni Romano (’03), Di Cosola Antonio (’85 , Virtus Castelfranco Amatori).Difensori: Lomsadze Lasha (’90), Marco Franzoso (’00), Filippo Bortolamasi (’01), Angelo Zerlenga (’99), Marco Mingrone (’95), Marco Ghidini (’99), Luca Borsarini (’89), Seferi Hysen (’03, Manzolino), Marco Ranieri (’94), Leonardo Monaco (’05, Atletico Spm), Manuel Scagliarini (’05).Centrocampisti: Ucha Gordadze (’96), Federico Dettori (’01), Federico Macaluso (’02, Manzolino), Mirko Falco (’94), Mattia Soli (’96), Ayoub Mamouni (’99).Attaccanti: Clemente Romano (’92), Sal Mulai (’99), Michele Lambresa (’00), Mirco Vecchi (’91), Otman Arrob (’97), Leonardo Mastalli (’90).