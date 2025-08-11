Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via

Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via

Il prolungamento delle iscrizioni comporterà lo slittamento della composizione dei gironi dopo il 20 agosto

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Al termine delle iscrizioni sono 35 le squadre modenesi di Terza categoria, un numero aumentato di ben 6 unità rispetto la scorsa stagione: a fronte delle rinunce di Rinascita Budrione e La Veloce Fiumalbo, sono state ben 8 le nuove squadre iscritte. Il Ganaceto si è autoretrocesso dalla Promozione (il titolo l'ha dato alla Solierese), poi sono arrivate Forese Nord Albareto, Visport, Vignolese, Borghetto Sant’Anna, Gioconda Vignola, Vallalta Concordia e la squadra Under 21 della Monari Nasi San Damaso. Non ha invece completato la procedura di affiliazione la società Equitas, che aveva cercato giocatori sulla propria pagina Instagram ma alla fine non ha trovato un campo. Coi gironi che per la prima volta saranno interprovinciali, il prolungamento delle iscrizioni comporterà lo slittamento della composizione dei gironi dopo il 20 agosto, stesso momento in cui verranno resi noti dalla Figc di Modena anche i cammini di Coppa sia per la Seconda che per la Terza, competizioni che prenderanno entrambe il via il 7 settembre. Si va verso i gironi a 14 squadre e qualcuno a 13.
Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

Volley Modena: la stagione in A2 inizia il 18 agosto

'Modena, degrado e criminalità in via delle Costellazioni: il Comune informato da anni, non si è fatto nulla'

'Modena, degrado e criminalità in via delle Costellazioni: il Comune informato da anni, non si è fatto nulla'

Vìola il Codice della Strada, la PL lo controlla e scopre patente falsa

Vìola il Codice della Strada, la PL lo controlla e scopre patente falsa

Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Amichevoli: vittoria con il Forlì davanti ad oltre 2000 tifosi

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

Modena invasa da topi? No caro assessore, la colpa non è dei cittadini

'Ospedale di Sassuolo al top, che smacco per il Policlinico di Modena e Baggiovara'

'Ospedale di Sassuolo al top, che smacco per il Policlinico di Modena e Baggiovara'

Articoli più Letti Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Lutto nei dilettanti: è morto improvvisamente a 46 anni bomber Gargano

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Doppio intervento all’ospedale di Sassuolo per Gregorio Paltrinieri

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Cittadella, ecco i convocati per il ritiro di Sestola

Promozione, ecco il nuovo Medolla San Felice

Promozione, ecco il nuovo Medolla San Felice

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano

Precampionato, Cittadella Vis Modena pareggia con l'Alcione Milano

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Eccellenza, il Terre di Castelli battuto dal Modena Primavera

Prima girone D: ecco tutte le rose

Prima girone D: ecco tutte le rose

Terza categoria, tanti volti nuovi in casa Fides Panzano

Terza categoria, tanti volti nuovi in casa Fides Panzano