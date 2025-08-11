Al termine delle iscrizioni sono 35 le squadre modenesi di Terza categoria, un numero aumentato di ben 6 unità rispetto la scorsa stagione: a fronte delle rinunce di Rinascita Budrione e La Veloce Fiumalbo, sono state ben 8 le nuove squadre iscritte. Il Ganaceto si è autoretrocesso dalla Promozione (il titolo l'ha dato alla Solierese), poi sono arrivate Forese Nord Albareto, Visport, Vignolese, Borghetto Sant’Anna, Gioconda Vignola, Vallalta Concordia e la squadra Under 21 della Monari Nasi San Damaso. Non ha invece completato la procedura di affiliazione la società Equitas, che aveva cercato giocatori sulla propria pagina Instagram ma alla fine non ha trovato un campo. Coi gironi che per la prima volta saranno interprovinciali, il prolungamento delle iscrizioni comporterà lo slittamento della composizione dei gironi dopo il 20 agosto, stesso momento in cui verranno resi noti dalla Figc di Modena anche i cammini di Coppa sia per la Seconda che per la Terza, competizioni che prenderanno entrambe il via il 7 settembre. Si va verso i gironi a 14 squadre e qualcuno a 13.
Matteo Pierotti
Terza categoria, sono ben 35 le modenesi al via
Il prolungamento delle iscrizioni comporterà lo slittamento della composizione dei gironi dopo il 20 agosto
