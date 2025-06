Terza categoria: tante nuove squadra, c'è anche la Monari Nasi San Damaso

Davvero tante nuove squadre quest'anno in Terza categoria. Oltre alle note Visport, Vallalta Concordia, Vignolese, Gioconda (Vignola), Equitas (ma non hanno ancora il campo...), Ganaceto, Borghetto Sant' Anna, l'ultima entrata è la seconda squadra del San Damaso, una sorta di Under 21. Nasce infatti la Monari Nasi San Damaso, una nuova squadra con medesima matricola della più blasonata compagine di Prima categoria e che parteciperà al campionato di Terza categoria con giocatori Under 21, nati cioè dall’anno 2004 in avanti. In ottemperanza della normativa federale, la squadra parteciperà quindi al campionato di ingresso nel mondo degli adulti rispettando i vincoli di età imposti dal regolamento per le cosiddette “seconde squadre” ed è preludio di una collaborazione che diverrà sempre più stretta nel prossimo futuro tra le due storiche società del quartiere Sant’Agnese. La nuova squadra rappresenterà il naturale sviluppo del percorso sportivo degli atleti del quartiere cresciuti nei settori giovanili delle due società e non solo, rappresentando un’ottima opportunità per i giovani per approcciarsi al calcio degli adulti avendo una corsia privilegiata prevista dal regolamento stesso.

La guida tecnica sarà affidata a Davide Razzoli, lo scorso anno mister del’U19 Regionale della Monari Nasi a testimonianza della volontà congiunta della dirigenza di entrambe le società di dare concretezza a questa continuità per non disperdere il patrimonio sportivo e di relazioni creati in questi anni. Ovviamente la nuova compagine è alla ricerca di nuovi giocatori che potranno mettersi in contatto con il direttore sportivo del San Damaso Marco Davoli. Non faranno invece la Terza la Veloce Fiumalbo e il Circolo Rinascita Budrione, mentre il Cimone non ha ancora deciso.

Matteo Pierotti