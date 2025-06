Vela, Soldini: 'Il varo della nuova barca Ferrari avverrà nel 2026'

''Regate? Prima di porci degli obiettivi sportivi vogliamo sviluppare la barca e metterla in acqua, vedere quello che funziona, quello che si potrà fare e poi qualche idea mi verrà''. Lo ha detto Giovanni Soldini, Team Principal del progetto Ferrari Hypersail, nel corso della presentazione nel Centro Stile della Ferrari a Maranello. ''Quanto costa il progetto? Non lo so, vedremo…'', risponde senza sbottonarsi Soldini che svela quando si potrà vedere la barca in acqua.''L'anno prossimo faremo il varo e inizieremo un fase di debug. La metteremo sicuramente in acqua nel 2026 ma preferisco non prendere impegni sui trimestri'', ha spiegato Soldini, che sull'equipaggio ha aggiunto: ''il sogno è di mantenerlo il più contenuto possibile per molte questioni come il peso, ma lo scopriremo perché non abbiamo un motore, molto de lavoro sarà legato all'energia umana e l'obbiettivo è navigare in dieci, forse in otto persone, ma forse ne serviranno 12, bisognerà capire nella realtà''.Alla Ferrari lavorano al progetto 20 persone full time mentre altre 80-100 persone in altri settori aiutano sul progetto. ''Se sarà in vendita? Per ora no, ma non c'è un obiettivo di produrre e vendere le barche volanti come le macchine'', ha spiegato Soldini che sta testando la barca al simulatore.''Quando esce dai suoi parametri il simulatore è instabile e la barca si autodistrugge…ma mi hanno spiegato che non devo preoccuparmi, nella realtà sarà più tranquilla'', ha detto sorridendo Soldini.''È ovvio che abbiamo un obiettivo abbastanza definito, è un progetto talmente complesso che francamente rendere pubblico questo obbiettivo oggi non mi sembra una cosa furba, una barca così è complicata, è lungo mettere insieme mille pezzi'', ha sottolineato lo skipper che sul luogo dove la stanno costruendo mantiene il riserbo. ''Il cantiere è in Italia ma preferiamo non parlare in maniera puntuale perché stiamo lavorando tanto e abbiamo bisogno di stare tranquilli. L'obbiettivo della barca è essere veloce, stabile, affidabile e indipendente dal punto di vista energetico''. Poi sul discorso del colore della scritta è semplicemente il tradizionale giallo Modena.