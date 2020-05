Apocalisse Cra: Nas alla Castiglioni di Formigine

Continua l'attività ispettiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena coaudiuvati dai Nas nelle residenze protette per anziani della provincia, colpite dal dramma dei contagi da Coronavirus e, in tanti casi, da una lunga sequenza di decessi. Quelli confermati dall'elenco pubblicato nei giorni scorsi da La Pressa. Tredici i morti nella Casa Residenza Castiglioni. Dato confermato dall'Ausl con il Comitato familiari che ha parlato di 23 decessi complessivi dal 30 gennaio. Una delle più colpite dell'intera provincia. Struttura visitata oggi dal nucleo specializzato dei militari.Come nelle altre case protette della provincia, rilievi a tutto campo, per raccogliere informazioni sul rispetto delle regolarità delle procedure e sul rispetto delle norme di legge delle strutture, oltre che sull'operato del personale. Atti che saranno vagliati e che costituiranno un'altra informativa a disposizione della Procura della Repubblica