Furti nei supermercati a Carpi: denunciati due rumeni e un italiano

La Polizia di Carpi ha denunciati un italiano di 54 anni e due rumeni di 31 e 44 anni, pluripregiudicati per reati predatori, specializzati in furti e rapine in danno di supermercati. I due stranieri sono stati ritenuti responsabili in concorso di un furto aggravato commesso nell’agosto 2019 all’interno del supermercato Lidl di Carpi, dove erano riusciti a rubare sei colli di formaggio Parmigiano Reggiano del peso complessivo di 72 chili per un valore commerciale di circa 1500 euro. Il 54enne, invece, è stato denunciato per il reato di favoreggiamento personale, per aver omesso di riferire agli investigatori a chi aveva prestato la vettura con la quale era stato poi perpetrato il furto.