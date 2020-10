Gestivano lo spaccio di droga a Modena e nell'area nord: 7 arresti

E' una fitta rete di spacciatori che si erano dividi e gestivano lo spaccio di cocaina ed hashish su un ampia area del territorio provinciale quella sgominata dai Carabinieri in un'operazione chiamata 'Attila' e sfociata all'alba di oggi nell'esecuzione di 5 ordini di custodia cautelare emessi dal G.I.P del Tribunale di Modena su richiesta della Procura, in altri due arresti in flagranza di reato e al sequestro di 1,6 kg di cocaina e 1,3 kg di hashishAl termine di indagini avviate nel giugno 2019, supportate da importante attività tecnica che ha consentito di documentare numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti principalmente nei comuni di Carpi, Modena, Mirandola e Concordia sulla Secchia.Particolarmente ingegnose le cautele adottate per nascondere la droga: difatti lo stupefacente veniva avvolto con diversi strati di cellophane e poi inserito all’interno di palloncini di gomma e/o profilattici e, per preservarlo dall’umidità, inserito in contenitori di plastica o vetro, in mezzo al riso. Il tutto sigillato con diversi strati di nastro adesivo.Nel corso delle attività sono state anche arrestate in flagranza di reato altre 2 persone, denunciate in stato di libertà ulteriori 9, sequestrati 1,6 kg di cocaina e 1,3 di hashish e deferiti alla Prefettura qualche decina di assuntori.Le attività di stanotte sono state portate a termine con l’ausilio del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, nonché dal Nucleo Cinofili GdF di Modena. L’operazione è stata condotta impiegando circa 50 carabinieri