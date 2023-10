Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Vittima della violenza è, presidente della Consulta provinciale degli studenti di Modena.'Avevo appena finito il mio turno di lavoro in una pizzeria di viale Carlo Sigonio, erano circa le 21:05 e stavo tornando a casa - spiega Riccardo Dotti -. Il fatto è accaduto nella nuova piazza 'Fratelli Panini', zona ex Amcm, inaugurata pochi giorni fa dal sindaco , la quale avrebbe dovuto essere 'un baluardo artistico e culturale' di Modena. Area che ogni giorno attraverso per andare alle lezioni universitarie. Fin dalla prima sera dopo l'apertura si è dimostrata invece località di spaccio, e da stasera persino di violenza.Un gruppo composto da una decina di nordafricani della mia età, i quali non ho saputo identificare vista la velocità dell'evento, mi ha chiesto se avessi dei soldi, per poi, ascoltata la mia risposta negativa, all'unisono immobilizzarmi, puntarmi un oggetto al collo, prendermi di forza la giacca, e rubarmi il denaro dal portafoglio, scappando con il bottino. Tutto questo seguito da minacce di morte come 'se ti muovi ti uccidiamo''.'Dopo l'avvenimento sono corso immediatamente in casa a raccontare tutto alla mia famiglia, la quale ha chiamato i carabinieri ad ispezionare il posto e a verbalizzare la mia testimonianza. Domattina presenterò denuncia formale. Oggi è capitato a me, e domani potrebbe capitare a qualcun'altro. Questa zona non è per niente controllata e non possiamo permetterci che sia gestita da extracomunitari che si rivelano un pericolo per i residenti ed i passanti. Non possiamo permetterci di vivere nella paura. Servono misure drastiche e più controlli' - chiude Dotti.