Modena, rogo all'azienda Longagnani. Arpae: 'Nessuna criticità dai primi rilievi'

'Nella mattina di mercoledì 8 febbraio, intorno alle 6, si è sviluppato un incendio nell'azienda Longagnani ecologia a Baggiovara, nel comune di Modena, l'incendio è scaturito dal reparto rifiuti speciali, interessando circa 400 tonnellate di imballaggi misti'. Così Arpae in una nota dà conto del proprio intervento nell'incendio di questa mattina a Baggiovara ( qui ).'Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che verso le ore 7.30 hanno allertato il servizio di pronta disponibilità di Arpae. I tecnici dell’Agenzia si sono recati sul luogo dell’incendio, insieme all’Azienda Usl, per valutare le eventuali ricadute ambientali e sanitarie dell’evento. Sul posto erano presenti anche Questura e Carabinieri e personale della Polizia locale che ha avvertito la popolazione di tenere chiuse le finestre in via precauzionale. È stata inoltre subito chiusa al traffico via Giardini, nel tratto tra la rotatoria dell’ospedale e la complanare Einaudi - spiega Arpae -.Al momento dell’arrivo dei tecnici Arpae l’incendio era ancora in corso ed era visibile una colonna di fumo che, grazie alle condizioni atmosferiche, si disperdeva prevalentemente verso l’alto'.'Arpae ha effettuato alcuni campionamenti istantanei degli inquinanti tipici della combustione nelle aree circostanti l’incendio, utilizzando strumentazione a lettura diretta, non evidenziando situazioni di criticità.Dopo questi primi rilievi, necessari soprattutto per acquisire informazioni utili per gli accertamenti successivi, sono stati individuati, in accordo con il rappresentante dell’Ausl intervenuto sul posto, 6 punti significativi nelle aree più prossime all’impianto, con una particolare attenzione alle zone abitate, scuole e strutture sanitarie in cui sono stati avviati monitoraggi di più lunga durata con campionatori passivi, per seguire l’evoluzione dell’incendio fino alla sua risoluzione. Presso il Centro Servizi Ausl sono stati inoltre installati campionatori per la rilevazione di diossine e PM10. I risultati di questi rilievi saranno pubblicati appena disponibili. Nei prossimi giorni, Arpae proseguirà gli accertamenti e le verifiche finalizzate a seguire le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di corretto smaltimento dei rifiuti generati dall’incendio'.