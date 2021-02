Modena, schianto in moto: la vittima è Massimiliano Tona

E’ Massimiliano Tona il carabiniere vittima dell’incidente avvenuto questa mattina sulla tangenziale Einaudi a Modena. Il militare era in servizio con un collega in sella alla sua moto quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Massimiliano Tona, di origini venete, era in servizio nell’Arma dei carabinieri di Modena da oltre 20 anni. Conosciuto e stimato in città, lascia la compagna.