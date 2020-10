Ruba braccialetto d'oro a una 86enne: denunciata

La Polizia di Carpi ha denunciato una donna italiana, residente a Modena, con numerosi precedenti penali specifici, per furto con destrezza. I fatti risalgono al 28 giugno scorso quando una anziana signora di 86 anni aveva denunciato il furto del suo braccialetto in oro ad opera di una donna che, avvicinatasi a lei quando si trovava nel giardino di casa per chiederle un’indicazione stradale, l’aveva poi ringraziata stringendole la mano. Terminati i lavori di giardinaggio, mentre si lavava le mani, si era resa conto di non indossare più il bracciale.

Gli agenti del Commissariato, proprio in quei giorni avevano avviato un’attività di indagine finalizzata ad individuare gli autori di alcuni furti e rapine commessi ai danni di persone anziane in quel periodo a Carpi e nei comuni limitrofi. Grazie alle informazioni acquisite e al fatto che l’anziana signora è stata in grado di riconoscere attraverso una ricognizione fotografica la donna che le aveva sottratto il braccialetto, gli agenti sono riusciti ad “incastrare” la ladra. Si cerca ora di risalire ad eventuali complici per verificare se l’indagata sia implicata in altri reati simili nel territorio carpigiano.