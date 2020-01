Salvini: 'Persino Striscia la Notizia denuncia vergogna dei pusher'

“Droga e pusher a Modena: perfino Brumotti di Striscia la Notizia documenta la vergogna dello spaccio nella città del Pd, mentre Comune e Regione non muovono un dito. Con la Lega al governo, tra le altre cose, avevamo dato più fondi ai sindaci per la videosorveglianza, assunto Forze dell’Ordine e finanziato Scuole sicure per tenere lontani gli spacciatori dalle classi. Non solo: la Lega crede che chi vende morte debba stare in galera senza sconti, ma la priorità del governo Conte-Renzi-Pd è smontare i Decreti sicurezza. Non vediamo l’ora di votare per portare il buonsenso al governo, in Emilia-Romagna come in Italia”. Così il leader della Legacommentando il servizio di Striscia la Notizia sulla situazione modenese.‘Modena - ha detto ieri sera alla fine del servizio, ironizzando sul nome di via Spaccini - è invasa dagli spacciatori’.