Sassuolo, le ossa ritrovate sono della 44enne Paola Landini

Svolta nelle indagini sulle ossa umane ritrovate il 5 maggio vicino al poligono di tiro di Sassuolo. In attesa della conferma che può arrivare solo dal Dna attraverso la comparazione con quello depositato del figlio, tutti gli ultimi indizi raccolti sulla base delle analisi svolte sulle ossa ritrovate, portano a concludere che i resti appartengono a Paola Landini scomparsa nel maggio 2012 all'età di 44 anni. A tale ipotesi si è arrivati attraverso il ritrovamento di due pistole di piccole calibro uno di queste all'interno di un taschino di una felpa usurata dagli anni e che corrisponde all'abbigliamento sportivo normalmente indossato dalla donna. La pistola fuori dal taschino era carica mentre l'altra era priva di colpi, le armi sarebbero quelle sparite dalla casa del direttore del centro con il quale la vittima conviveva. Sono tredici le ossa trovate: parti di cranio di ossa delle gamba e del bacino. In alcune di esse sono state trovate inoltre tracce di un intervento chirurgico che combacia con una operazione subita dalla donna.Inoltre è stata trovata la chiave di una autovettura Fiat che potrebbe essere quella di una Punto appartenuta alla donna: l'auto lo ricordiamo era stata ritrovata nell'area del poligono il giorno della scomparsa. Si tratta sempre dell'area del poligono ai tempi oggetti di riqualificazione e successivamente oggetto di numerose trasformazioni. Oggi la zona è particolarmente impervia con vegetazione a tratti impenetrabile al punto che al ritrovamento si è arrivati grazie al soccorso alpino che si è calato dall'alto con l'elicottero nell'ambito delle ricerche, ancora in corso , del 20enne sassolese Alessandro Venturelli.Per quanto riguarda il caso di Paola Landini, l'ipotesi a carico di ignoti rimane quella di omicidio con integrazioni al fascicolo già aperto nel 2012.

