'A Marano debito pubblico è diminuito negli ultimi 10 anni'

Il sindaco di Maranoi risponde all’attacco, pubblicato questa mattina da La Pressa , dei consiglieri di centrodestradella lista “Uniti per Marano” sul bilancio.'Come Comune di Marano non abbiamo mai iscritto a bilancio crediti che sapevamo non più esigibili. Abbiamo legittimamente iscritto tra le poste attive le imposte che le aziende che operavano sul territorio ci dovevano. Purtroppo quando nel 2008 la crisi economica falcidiò le imprese del comparto edilizia, ci furono fallimenti di importanti aziende che stavano lavorando a Marano, allora in pieno boom edilizio, che non furono più in grado di pagare le tasse che dovevano al Comune. Il disavanzo che si è evidenziato è costituito quindi principalmente da crediti fallimentari, ovvero tasse non riscosse, per la cui riscossione anche se tardiva il Comune si è comunque mosso per le vie legali, presentandosi come creditore nei diversi fallimenti - afferma il sindaco Galli -. Non appena le procedure fallimentari avranno fatto il loro corso siamo fiduciosi che potremo recuperare i nostri crediti o almeno gran parte di essi. Nel frattempo li abbiamo iscritti nell’apposito fondo, come ci detta la legge, e abbiamo avviato il percorso, sempre obbligatorio per legge, per il ripiano in quindici anni. La Corte dei conti ci ha indicato che quella è la strada da percorrere e noi così stiamo procedendo. Il nostro bilancio, chiuso a luglio, è stato validato dai revisori dei conti. E siamo uno dei pochi Comuni che, grazie alle azioni di contrasto dell’evasione fiscale e a un’accorta politica finanziaria, può vantare di aver ridotto il debito pubblico a carico di ogni cittadino del 55% negli ultimi dieci anni. Tra l’altro il disavanzo in questione non intacca in alcun modo la nostra capacità di portare avanti gli investimenti programmati e nemmeno i servizi che negli anni con l’aumento della popolazione hanno mantenuto uno standard adeguato'.'Desidero sottolineare, inoltre, come anche i consiglieri Gianaroli e Leonelli, a fine luglio, abbiano votato a favore dell’assestamento dell’equilibrio di bilancio che conteneva questo percorso finanziario, senza sollevare le questioni che oggi invece denunciano pubblicamente. Mi permetto, quindi, di dubitare della tempistica di questi rilievi - chiude il primo cittadino -. Se poi associo a questo i commenti diffamatori del consigliere comunale del centrodestra vignolese Sirotti che è arrivato addirittura a sostenere la presenza dell’amianto sul tetto delle scuole maranesi (assoluta falsità), è facile vedere come sia in atto, nella destra maranese e vignolese, il tentativo strumentale di screditare il passato di amministratore della candidata di centrosinistra a Vignola Emilia Muratori. Come sindaco di Marano non tollererò che la nostra comunità venga strumentalizzata, soprattutto con notizie false o diffuse ad arte, per ragioni di propaganda elettorale di una parte politica'.