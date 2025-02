Agrivoltaico Carpi, Righi blocca tutto e spiazza assessore, Pd e Fdi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ieri sera è stata presentata in Consiglio comunale a Carpi la delibera preliminare per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 30 ettari 'Cascinetto' a Fossoli. Si tratterebbe del primo di una lunga serie poichè nella zona sono già previsti 300 ettari di fotovoltaico. La delibera, presentata come atto dovuto dall'assessore all'urbanistica Alessandro Di Loreto, è stata illustrata in Consiglio alla presenza di una delegazione di cittadini che pochi minuti prima aveva inscenato davanti al Comune una protesta. A rincarcare la dose a favore della delibera e a dar man forte all'assessore, ci ha però pensato il consigliere Pd Marco Truzzi che, leggendo un intervento evidentemente preparato da giorni, ha ribadito la necessità di votare il documento.

Ma quando la discussione sembrava ormai essere conclusa e orientata a una approvazione certa, il colpo di scena.

Il sindaco Riccardo Righi, dai banchi più alti della giunta, dove l'aria è più tersa, ha preso la parola spiazzando tutti e ha annunciato che i gruppi di maggioranza Pd, Avs e Carpi a colori non avrebbero sostenuto la delibera. 'Riteniamo di non votare a favore di questo atto, un non voto di protesta per continuare a riconoscere ai Comuni le prerogative necessarie per poter continuare a governare il territorio' - ha detto Righi.Dai banchi dell'opposizione, con l'assenza del consigliere di Forza Italia Michele De Rosa, è rimasta spiazzata in particolar modo il capogruppo di Fdi Annalista Arletti. Il consigliere regionale Fdi nei giorni scorsi era infatti intervenuta per accusare Righi di essere ostaggio del Pd sul tema agrivoltaico (qui) , e così ieri ha iniziato il suo intervento senza cogliere la portata politica delle parole di Righi che - nei fatti - aveva convenuto sulle posizioni di Fdi.