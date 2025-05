Aimag passa ad Hera, Avs Carpi ritratta: 'Nessuno strappo interno, solo una politica sana'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Come Alleanza Verdi-Sinistra Carpi siamo abbastanza sorpresi e scioccati dal taglio e dall'interpretazione, che in modo anche piuttosto pretestuoso, si sono voluti dare del comunicato stampa di AVS Terre d'Argine sulla partnership industriale Aimag-Hera. Chi parla di una “frattura” all'interno della coalizione di governo di un “attacco” al sindaco Righi, semplicemente travisa il senso del nostro scritto. In una coalizione, come in qualsiasi gruppo formato da più di una persona, può capire di avere posizioni politiche che non siano perfettamente sovrapponibili su alcuni temi; il tutto all'interno di un clima sereno di democrazia e rispetto interni'.

Così Avs Carpi smorza i toni rispetto alla nota di rottura di ieri firmata da Avs Terre d'Argine, sul tema Aimag diramata ieri ( qui ) nella quale sembrava annunciare un voto contrario al progetto che porterà alla governance esclusiva da parte di Hera. Un ripensamento peraltro previsto da La Pressa ieri in una analisi del nostro commentatore Magath ( qui ) che sottolineava come il comunicato fosse un messaggio non alla maggioranza ma al sindaco Righi.'Nel comunicato, partorito da AVS delle Terre D'Argine e quindi non solo da Carpi, come alcune testate hanno lasciato intendere, non si attacca in alcun modo il sindaco Righi, nè chi rappresenta AVS in Giunta (l'assessora Tamara Calzolari), né in Consiglio Comunale (nella figura del Presidente Andrea Artioli); anzi si fa appello a tutti i sindaci coinvolti nella questione Aimag-Hera. Nel documento si fa riferimento ai nostri dubbi sulla partnership e si avanzano proposte alternative, cercando di stimolare un confronto interno e di avere risposte nel merito delle nostre preoccupazioni. Nessuno strappo interno, nessun attacco frontale; solo un confronto politico su una questione estremamente complessa e che parla del futuro di un importante servizio pubblico sul nostro territorio (e non solo). Insomma: la base di una politica sana e che non ha nulla da nascondere davanti alle cittadine e ai cittadini'.Nella foto Artioli e Righi