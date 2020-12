Alluvione Nonantola, ministro Boccia: 'Useremo modello di Bastiglia'

Sopralluogo questa mattina a Nonantola del presidente della Regione, Bonaccini, del ministro Boccia e del capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Borrelli dopo la alluvione del 6 dicembre. Con loro il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Baruffi, e l'assessora regionale, Priolo. Dal Teatro Troisi di Nonantola, insieme al sindaco Nannetti, Bonaccini e Boccia hanno annunciato l'adozione per i rimborsi del modello-Bastiglia, il Comune colpito dalla alluvione nel 2014. Boccia ha annunciato anche l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund proprio per la sicurezza idrogeologica del territorio. Borelli dal canto suo ha annunciato che a giorni nominerà Bonaccini commissario per l'emergenza.La visita arriva dopo la dichiarazione di stato di emergenza nazionale accolta dal Governo giovedì 24 dicembre, dopo poco più di due settimane dalla rotta del Panaro.

