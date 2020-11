Ausl contro leghista Pelloni: 'Comunicazione con intenti manipolatori'

'Le dichiarazioni del consigliere regionale Pelloni rappresentano, pur in un periodo in cui siamo ormai abituati alle fake news, un modo di comunicare propagandistico e che utilizza con intento manipolatorio alcune scelte presentate dall’Ausl in Conferenza territoriale sociale e sanitaria, scelte che sono a favore dei cittadini di Vignola e di tutta la provincia. Siamo molto sorpresi e amareggiati dato anche il precedente ruolo del consigliere regionale Pelloni in Conferenza territoriale sociale e sanitaria: dovrebbe conoscere le logiche di programmazione provinciale'. Così in una durissima nota l'Ausl di Modena replica alle parole del consigliere regionale Pelloni riportate stamattina da La Pressa ( qui l'articolo ).'Le sue dichiarazioni, in un momento già difficile per la popolazione, creano disorientamento, incomprensione, timori rispetto all’assistenza offerta che invece punta a garantire la maggior sicurezza possibile, pur di fronte a un’espansione dei contagi. Le Case della Salute di Zocca e Castelnuovo Rangone sono investimenti confermati in Ctss, già finanziati e pienamente inseriti nel piano AUSL di potenziamento della rete territoriale nel distretto di Vignola. È completamente falso quanto affermato nell’articolo: non c’è stata una sollevazione dei professionisti del Pronto Soccorso di Vignola ma un confronto con gli operatori finalizzato a individuare, nel coinvolgimento dei diretti interessati, soluzioni organizzative per consentire al sistema sanitario di reggere l’impatto della pandemia - aggiunge l'Ausl -. L’Ospedale di Vignola non ha “perso” i reparti di Ortopedia e Chirurgia né l’Ospedale di Vignola è considerato dall’Ausl “sacrificabile”, anzi proprio per la qualità dei suoi professionisti e la collocazione strategica è stato scelto per un ruolo di primo piano nella gestione della pandemia, ed è stato il primo a riaprire l’area covid. Ruolo che, i cittadini possono esserne certi, non contrasta in alcun modo con gli obiettivi di potenziamento e investimento sulla struttura condivisi in Ctss e in parte già in corso, come la ristrutturazione del PS, gli adeguamenti antincendio, fino al cantiere nell’area dell’ex Cup che porterà a creare nuovi ambulatori a disposizione dei cittadini del distretto vignolese e di tutta la provincia che devono effettuare visite ed esami specialistici. Le scelte, fatte e da fare, a volte anche nel giro di poche ore, vengono sempre condivise con gli amministratori locali e in Ctss, com’è noto anche al consigliere Pelloni. Quanto sta avvenendo in questi giorni è finalizzato a rispondere alla pandemia e al contempo a garantire la massima protezione ai pazienti fragili – oncologici, ortopedici, chirurgici, ecc – ma è relativo a una riorganizzazione transitoria, legata agli urgenti bisogni di letti e personale in tutta la rete provinciale. Tutte le strutture stanno dando il proprio contributo, anche rimodulando le proprie attività programmate, per garantire ai malati covid – ma anche ai non covid – la migliore assistenza'.