Bastiglia, municipio in 16 container per 210mila euro: per la giunta è 'economico'

di cui abbiamo dato conto ) all'interno di container degli uffici comunali in attesa dei lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della sede storica del Municipio in piazza Repubblica.



L'intervento sulla struttura, la cui realizzazione risale al 1972, è cofinanziato per 1.779.887 euro dal bando regionale FESR 2021-2027 (“per il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici”) e con risorse proprie dal Comune di Bastiglia per un totale di circa 2,5 milioni di euro.



'Per l'adeguamento sismico, si procederà a realizzare opere di rinforzo strutturale degli elementi esistenti e la realizzazione di nuovi elementi verticali portanti. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica, invece, l'obiettivo è duplice: ridurre il fabbisogno globale annuale e incidere sull’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. A tal fine, le pareti esterne saranno coibentate e gli infissi sostituiti mentre, per maggiore efficienza energetica, saranno rivisti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento e si utilizzeranno sistemi passivi, oltre all'installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza sul tetto.



Il progetto prevede, inoltre, il superamento delle barriere architettoniche presenti con l'inserimento di un ascensore e di un montascale, accanto alla attuale rampa di accesso' - afferma il Comune.

A conclusione della procedura di gara, in seguito a valutazione delle offerte tecniche pervenute, l'appalto dei lavori è stato assegnato alla ditta Costruzioni Generali Due Srl che si occuperà anche di valorizzare l'area esterna mediante il rifacimento della pavimentazione e l'inserimento di nuovo arredo urbano.