Bastiglia, muore improvvisamente a 46 anni presidente della Polisportiva

Lutto a Bastiglia per l'improvvisa scomparsa di Francesca Martinelli, 46enne presidente della Polivalente Forum e titolare di un negozio di accessori per il matrimonio e oggettistica, proprio di fianco al Municipio. La giovane donna è stata trovata due giorni fa senza vita in casa dal padre Enrico. Presidente della polisportiva negli anni difficilissimi del Covid e tutt'ora, qualche anno fa aveva traslocato la sua attività da Bastiglia e Bomporto e recentemente aveva cambiato il nome del negozio in 'Fiori di Olga' in omaggio alla mamma recentemente scomparsa.

'L'Amministrazione comunale di Bastiglia si unisce al dolore della famiglia per l'improvvisa e prematura scomparsa di Francesca Martinelli, presidente della Polivalente Forum Bastiglia - scrive in una nota il Comune di Bastiglia -. In occasione degli eventi e delle iniziative in collaborazione con il Comune, Francesca non ha mai fatto mancare la sua presenza, rappresentando la sua associazione con dedizione e spirito di volontariato. Il suo contributo, anche in qualità di sponsor, è stato fondamentale. Il suo amore per la comunità di Bastiglia rimarrà indelebile nei nostri cuori, e la ricorderemo con grande stima e affetto'.

I funerali si terranno lunedì 24 febbraio alle 10 a Sorbara.