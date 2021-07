Bastiglia, polisportiva chiusa da mesi: giovani e anziani senza punto di ritrovo

E' da sempre il principale punto di ritrovo del paese, sia per i giovani che per gli anziani, ma da mesi i locali della polisportiva di Bastiglia, in via don Minzoni, sono tristemente chiusi.Il bar con i servizi annessi (sala polivalente al primo piano, cucina, sala da bigliardo e sala da lettura e gioco delle carte) dopo la chiusura per il lockdown di ottobre non hanno più riaperto. Il problema, come spiega il sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri, è legato al mancato rinnovo della convenzione con il gestore e ai tanti problemi connessi, ma le conseguenze per il piccolo Comune alle porte di Modena, sono gravi in termini di socialità: probabilmente infatti per tutto il periodo estivo, l'unico vero luogo di aggregazione del paese resterà chiuso, senza nemmeno la possibilità di usufruire dei servizi igienici per i pochi che vorranno continuare a frequentare il parchetto pubblico adiacente.'La convenzione con la società che aveva in gestione l'impianto è scaduta a giugno dello scorso anno e, dopo un anno di proroga, non è stata rinnovata per scelta del Comune, tanto che il 30 giugno scorso è stata definitivamente chiusa. Ora stiamo definendo il bando che uscirà a fine luglio con l'obiettivo di arrivare a settembre alla assegnazione - spiega il primo cittadino -. Per la parte sportiva abbiamo affidato i campi all'aperto alla Uisp con i centri estivi World Child, ma per la parte ricreativa al momento non siamo in grado di ripartire, anche perchè tecnicamente le utenze risultano staccate. Stiamo lavorando comunque per una gestione qualificata con l'obiettivo di riavviare la struttura il prima possibile'.Sfumata pure l'ipotesi di una riapertura foss'anche solo del vecchio bar collegato alla palestra, al momento la situazione è dunque di completo stallo. Ma, vista la centralità di questo spazio per i bastigliesi, non era possibile pensare in anticipo a una soluzione? 'Non siamo stati con le mani in mano - spiega il sindaco - il rinnovo di un anno è stato fatto anche per tentare di dare continuità ai posti di lavoro collegati al vecchio gestore, ma dopo dodici mesi dobbiamo prendere atto della necessità di un cambiamento'.