'Bilancio Comune Mirandola: le bugie e la propaganda non reggono'

'Spese per reintegrare i servizi portati dall’Unione in Comune, a confermare che tutto quello che si diceva sulla malagestione dell’Unione era pura falsità, rispetto alla loro insipienza nell’amministrare.

Feste e allegria, luci e festoni, un servizio stampa al seguito della sindaca Budri e un viaggio di aggiornamento a Barcellona, in ottobre scorso. Adesso il loro Governo Meloni taglia al comune i fondi (Fondo di solidarietà comunale) di 300mila euro per il 2025 che diventeranno poi 600mila e 900mila fino al 2027. Poi c’è Aimag che non dà più soldi, ma non è la sua funzione. Inflazione e contratto dipendenti. Così sarete voi a mettervi le mani nelle tasche per portare il bilancio in pareggio. Imu, Irpef, Rette scolastiche, palestre, pagherete voi. E non dimenticate di passare dalla statale verso San Giacomo dove c’è l’esattore del comune che vi attende. Ben 450mila euro di maggiori entrate da sanzioni, per chi ha superato i limiti di 5 km, nel 2024. Le bugie e la propaganda non tengono più. C'è tutto da cambiare'.