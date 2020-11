'Boom di contagi, il Comune di Pavullo sta facendo tutto il possibile'

'Cari pavullesi, intervengo oggi visto che per il terzo giorno consecutivo i dati del contagio hanno assunto una dimensione di rilievo, per informarvi che siamo in costante contatto con il Distretto Sanitario per la valutazione dell’andamento epidemiologico.

In collaborazione con il personale del distretto e dell’ospedale abbiamo provveduto negli ultimi giorni al potenziamento del centro tamponi drive through presso il centro Campanella.

In totale accordo con le associazioni di categoria abbiamo sospeso il mercato settimanale ed il mercato contadino e stiamo esaminando con il Presidente e la Giunta dell’Unione la possibilità di estendere tale decisione s tutti i comuni dell’Unione.

Oggi pomeriggio abbiamo in programma un incontro con tutti di sindaci dell’Unione e con il direttore del distretto sanitario per condividere e analizzare tutti gli elementi conoscitivi relativi ai contagi nel territorio.

Per domani è programmato in incontro con la conferenza territoriale sociale e sanitaria per esaminare la situazione epidemiologica della provincia.

Sono in contatto con i competenti organi della regione per il monitoraggio della situazione.

Ritengo opportuno informare i cittadini che la normativa di gestione emergenziale prevede che i provvedimenti necessari al contenimento dell’epidemia di COVID siano di competenza nazionale e regionale e che eventuali iniziative di singoli comuni devono rispettare l’iter di condivisione con la Regione e la conferenza territoriale sociale e sanitaria.

La competenza del sindaco è una competenza residuale che riguarda unicamente la gestione di singole situazioni.

Desidero esprimere la mia vicinanza ai cittadini che si trovano a combattere il virus.

Ringrazio tutti i commercianti e le attività produttive per la collaborazione che stano fornendo nel rispettare le misure per il contenimento dell’epidemia.

Raccomando a tutti il massimo rispetto delle regole.

Sarà mia cura tenervi costantemente aggiornati sullo sviluppo della situazione sul nostro territorio'



Luciano Biolchini

Sindaco di Pavullo