'Budri contraria alla mozione che chiedeva informazioni su Aimag'

'Alla mozione di PD e Mirandola 50.000 in cui si chiedeva ulteriore documentazione per permettere ai consiglieri di votare con piena cognizione il futuro di Aimag, il duo Golinelli-Budri ha prima cercato di manomettere la mozione proponendo arzigogolati emendamenti per poi insistere nella votazione degli stessi. Peccato che la votazione fosse contraria alle regole del consiglio comunale, regole che il presidente Tirabassi, forse ancora inebriato dal recente congresso del suo partito, dovrebbe ben conoscere'. Così un una nota il segretario Pd di Mirandola, Anna Greco, che sottoscrive le critiche mosse da Siena.

'E così, su nostra richiesta, è stato annullato un voto che volevano imporre con il risultato di non far approvare in consiglio comunale la richiesta di informazioni e documentazione importanti su Aimag e che dovranno comunque essere messe a disposizione dei consiglieri. Mozione a cui anche la sindaca ha votato contro, trincerandosi dietro una macchinosa dichiarazione di voto in cui ha sostenuto che i documenti si, li vorrebbe ma non possiamo stare ad aspettare troppo che li producano; quindi, accontentiamoci dei bilanci del 2023 che per quelli del 2024 non possiamo obbligare il consiglio ad aspettare. Voi vendereste una vostra proprietà solo con la valutazione che vi ha fatto l'acquirente e senza attendere le valorizzazioni più recenti? Evidentemente la sindaca con i beni comuni sì'.