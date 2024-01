Candidato centrosinistra Formigine, balzo in avanti di Simona Saracino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sono tre : Pietro Ghinelli, Elisa Parenti e Simona Sarracino, ma in questi giorni si registra un balzo in avanti della stessa Saracino, attuale vicesindaco.A spingere Simona Sarracino una raccolta firme che sta raccogliendo vasti e trasversali consensi.'Siamo cittadine e cittadini del Comune Formigine, persone che qui trascorrono la loro vita lavorativa: viviamo tutti i giorni il mondo della scuola, dello sport, alcuni di noi sono parte attiva di associazioni, parrocchie, volontariato. Ci sentiamo parte di una comunità e quotidianamente proviamo a farla crescere, perché siamo consapevoli che costruire una rete forte tra le persone sia l’unico rimedio alle insicurezze che minano le nostre città. Ognuno di noi ha un orientamento politico diverso, ma tutti lavoriamo insieme perché Formigine sia all’altezza del futuro - si legge nel manifesto per la candidatura della vicesindaco -.

In questo percorso abbiamo sempre potuto contare sulle capacità di un’assessora che ha saputo sostenere questo nostro obiettivo con competenza, passione e soprattutto “presenza”. Anche quando ci siamo trovati in disaccordo siamo riusciti insieme a trovare sempre la soluzione migliore'.



'Abbiamo affrontato grandi sfide come quella di crescere ragazze e ragazzi nel periodo del Covid, abbiamo costruito insieme opportunità nel mondo dello sport, della scuola, del volontariato. Percorrere questo viaggio come cittadini, genitori, volontari con Simona Sarracino ha significato non sentirsi mai soli nella gestione di famiglia, scuola, lavoro, sport, ha significato sentire sempre l’Amministrazione Comunale vicino. Per questo vogliamo dire il nostro grazie a Simona Sarracino e per questo speriamo di poter contare sulla sua competenza e presenza nel guidare la nostra comunità, perché è con persone come lei che anche le sfide più difficili diventano possibili'.

Ad oggi sono 170 i firmatari a sostegno della candidatura della Saracino.