Carpi: 75 positivi alla casa di riposo il Quadrifoglio

'L'Amministrazione comunale di Carpi esprime grande preoccupazione per la situazione che si è verificata nella casa di riposo “Quadrifoglio” e rinnova al gestore e all'Ausl la richiesta di fare tutto il possibile per gestire l'emergenza sanitaria e consentire la continuità dell'assistenza'.



Così, in una nota, il Comune di Carpi conferma la preoccupante situazione registrata nella casa di riposo di Carpi, richiamando, come già fatto 5 giorni fa alla notizia di un positivo tra gli operatori, l'azienda Ausl e la cooperativa Domus (che gestisce la struttura), a 'mettere in campo tutti i protocolli sanitari previsti'. Ma evidentemente qualcosa non è andato e il contagio di è diffuso velocemente dando vita un vero e proprio focolaio con 75 positivi. In particolare 30 casi tra il personale e 35 tra gli ospiti. Numeri che hanno creato allarme ed apprensione in Comune dove insieme ai dati è arrivato anche il report delle strategie adottate per fronteggiare il contagio.



'La Domus - fa sapere il Comune - ha riferito di avere subito, insieme all'Azienda Usl, avviato le indagini epidemiologiche nei confronti di operatori e ospiti, di aver attivato il supporto del medico geriatra e ottenuto un supporto infermieristico da parte dell'Ausl; inoltre è stato riattivato il percorso di formazione a distanza degli operatori, è stata prevista l'attivazione del monitoraggio dei pazienti tramite la telemedicina e si è svolta la visita degli infettivologi e degli igienisti per supportare le attività. Sempre a garanzia della sicurezza di pazienti e operatori sono state sospese tutte le visite dei famigliari e le attività di gruppo, e sono stati posti in isolamento sia gli operatori sia gli utenti che sono entrati in contatto col positivo. La copertura dei turni di lavoro è assicurata spostando personale da altre strutture, rinforzando il gruppo dei responsabili attività assistenziali ed esternalizzando alcune attività alberghiere. È stato, inoltre, chiesto all'Ausl ulteriore supporto di personale sanitario per garantire adeguata sorveglianza degli ospiti'