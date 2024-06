Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Nonostante il non raggiungimento del quorum in sede europea e locale in quest'area siamo i più rappresentativi. Questo è indubbio come siamo convinti che questa prospettiva sia opportuna e indispensabile per la nostra comunità nella assoluta realtà e che questa maggioranza necessiti della visione che portiamo. Rimanendo disponibili ad un confronto schietto e concreto, auguriamo alla città e al sindaco Righi, e alla giunta che apprendiamo dalla stampa verrà presto nominata, un buon lavoro. Sicuri che, nella massima lealtà, solo la condivisione e la compartecipazione renderà Carpi protagonista di un nuovo cammino. Con lo stesso spirito Azione si radica in provincia di Modena, con la stessa capacità e concretezza sta apportando alla compagine del centrosinistra un grandissimo valore. Di questo va dato atto anche a Paolo Zanca, coordinatore del partito, insieme in poco tempo si è piantato un seme che speriamo fiorisca prosperamente’ - chiude Morelli.