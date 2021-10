Carpi: due classi in isolamento alla scuola media Hack

'Sono due, a oggi, le classi della scuola secondaria di primo grado “Margherita Hack” di Carpi per le quali il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ha disposto l’isolamento.Per altre cinque classi della stessa scuola è stato programmato per il 27 ottobre lo screening con l’esecuzione di tamponi molecolari a operatori scolastici e alunni: nel frattempo l’attività didattica proseguirà a distanza.Ulteriori informazioni seguiranno una volta completata l'attività di screening'Lo ha comunicato in serata l'Ausl di Modena in riferimento ai nuovi numerosi casi di contagio riscontrati tra gli studenti della scuola ubicata in località Cibeno. La scorsa settimana una attività di screening aveva fatto emergere numerosi casi covid tra alunni e operatori della scuola elementare Don Milani.