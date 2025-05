Carpi, guasto risolto: torna l’acqua nelle case

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





‘La riparazione sulla rete è ultimata e sono iniziate le attività necessarie al riavvio dell'erogazione dell'acqua. Nelle prossime ore, aumenterà la pressione in tutta la rete idrica e avverrà il ripristino alle condizione ordinarie sull'intero territorio comunale. Ringraziamo le cittadine e i cittadini per la collaborazione’. Lo comunica l’amministrazione di Carpi annunciando il ritorno alla normalità dopo l’interruzione della erogazione idrica in tutta la città. Lo stop si era reso necessario per consentire ad Aimag di effettuare un intervento di ripristino della rottura dell'adduttrice principale dell'acqua.