Si rompe condotta principale Aimag, Carpi resta senz'acqua

Dalle 15 di oggi e per un lasso di tempo ancora da stabilire il territorio del comune di Carpi, comprese le frazioni, circa 75mila persone, resterà senz'acqua. A diramare l'emergenza è stato lo stesso Comune di Carpi, spiegando ai cittadini che l'interruzione è necessaria per consentire ad Aimag di effettuare un intervento di ripristino della rottura dell'adduttrice principale dell'acqua, ovvero una condotta.

Lo stesso Comune consiglia ai cittadini di fare scorte d'acqua.

'La perdita è stata individuata. I lavori procedono spediti e siamo in attesa di un aggiornamento sui tempi da parte di Aimag - comunica l'amministrazione -. E' stato rinviato a domani l'incontro del Festival della Giustizia penale previsto in Sala Vedute alle 18, l'incontro si svolgerà alle 9,30 al San Carlo a Modena e sarà trasmesso in streaming. E' rinviata a data da destinarsi la sfilata 'Moda al futuro' organizzata dall'Istituto Vallauri al Teatro comunale'.