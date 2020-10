'Castelfranco, Coop di Piumazzo a rischio chiusura: fare chiarezza'

'Da un po' di tempo si parla della futura chiusura dell'unico punto vendita alimentare di Piumazzo, la Coop e della riapertura di altra Coop che la rileverebbe. Diversi cittadini infatti ci hanno riferito che Alleanza 3.0 avrebbe venduto il suo punto vendita a Coop Reno e che presto l'esercizio chiuderà per lavori di ristrutturazione. Fatte salve le legittime azioni dei proprietari, riteniamo necessario un interessamento e coinvolgimento a tutti i livelli istituzionali, nonché dei Piumazzesi, per far conoscere tale decisione e i provvedimenti conseguenti'. Così la capogruppo della Lega a Castelfranco Emilia Cristina Girotti Zirotti.

'Parliamo dell'unica rivendita di generi alimentari di Piumazzo e dovesse chiudere anche solo temporaneamente i residenti dovrebbero recarsi nel capoluogo o a San Cesario - spiega la capogruppo in una interrogazione - Nell'area zona 'Kiwi' che con una variante urbanistica è stata destinata alla nuova Coop è stato presentato il PUA? Cosa faranno la costruiranno o no? La frazione di Piumazzo non deve rimanere senza, anche solo per un periodo, un punto di vendita-distribuzione almeno dei generi alimentari di prima necessità. Soprattutto in questo periodo di emergenza Covid è impensabile restare senza questo primario servizio a tutela dei cittadini più fragili. Chiediamo quindi al sindaco Gargano se abbia avuto contatti con la dirigenza delle due Coop e quale sarà la sorte dei dipendenti del punto vendita di Piumazzo'.