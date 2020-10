'Castelfranco e San Cesario, rifiuti abbandonati: ora basta'

I consiglieri di minoranza castelfranchesi e sancesaresi ancora una volta insieme contro l’abbandono di rifiuti nel territorio di Castelfranco Emilia. Non bastano i cavalcavia delle Tav e la tangenziale, neppure il centro storico si salva: in via Ripa Superiore, strada centrale parallela alla via Emilia, la gente ammucchia sacchi di rifiuti a lato dei cassonetti. Dopo la segnalazione di Sabina Piccinini e del volontario anti-rifiuti Enrico Crabbia, intervengono con un’interrogazione al sindaco, Cristina Girotti Zirotti ed Enrico Fantuzzi del gruppo consigliare “Lega per Salvini Premier” insieme a Modesto Amicucci del Gruppo Consiliare “Liberi di Scegliere”.

'Nei giorni scorsi, presso i cassonetti di via Ripa è stata installata una telecamera che dovrebbe servire per disincentivare i comportamenti illeciti. Risalire però ai responsabili degli abbandoni sarà difficile perché purtroppo si tratta quasi esclusivamente di persone a piedi. Può bastare una telecamera per identificarli, soprattutto in tempi di volti coperti dalle mascherine? Forse sarebbe meglio integrare la telecamera con un servizio di vigilanza che identifichi sul luogo i trasgressori. Ancora non è chiaro quali iniziative intendano intraprendere Hera ed il Comune per contrastare con fermezza l’inciviltà ed eliminare una volta per tutte il fenomeno dell’abbandono di rifiuti sul territorio -continuano i consiglieri -. Chissà se il sindaco Gargano dimostrerà nei confronti di questo crimine ambientale lo stesso “pugno di ferro” usato nel combattere l'abbandono di mascherine. Emetterà un'ordinanza colpendo con pene severissime, fino a 6000 euro, chi abbandona i rifiuti, in via Ripa, nei parchi, come sotto i ponti della TAV o lungo la tangenziale? La normativa ambientale è la stessa, la coerenza è ancora tutta da dimostrare'.