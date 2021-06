Con forbici aggredisce uomo per rapina e poi i Carabinieri: arrestato

Ha prima aggredito un uomo, un 48enne di origine albanese che stava attraversando a piedi il parco di via San Francesco, a Vignola, a scopo di rapina, per impossessarsi dei soldi, poi ha aggredito i Carabinieri allertati dalla vittima della tentata rapina giunti sul posto poco dopo. Colpendoli con calci e pugni e tentando di colpirli con le forbici. E' accusato di tentata rapina, porto abusivo di armi e violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 38enne di origine marocchine abitante a Savignano sul Panaro.L'uomo è stato individuato e bloccato a poca distanza dal luogo della tentata rapina dove si trovava nonostante fosse stato messo in fuga dalla chiamata dell'uomo vittima dell'aggressione. E' stato subito tradotto in carcere a Modena dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria