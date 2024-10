Corso ingegneria a Carpi: clamoroso flop. Gli iscritti ad oggi sono appena 21

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un progetto dimensionato per accogliere fino a 600 studenti. Un progetto che però si scontra con un’amara realtà: nessuno vuole venire a fare ingegneria a Carpi.



Perché i pre-iscritti dell’anno scorso erano 42. Ma poi gli iscritti effettivi si sono ridotti a 23. E quest’anno andrebbe anche peggio. L’ufficio stampa dell’Ateneo non rilascia ancora informazioni ufficiali – alla nostra richiesta si sono riservati di comunicare i dati a fine ottobre, senza dare dei parziali – ma da fonti interne ben informate pare che gli iscritti siano ancora meno, fermandosi a 21. Dando la possibilità ai noti detrattori di fare il calcolo ancora più speditamente: 21 milioni di euro, 21 studenti: un milione per studente.



Ma anche che ci fosse un boom improvviso in questi ultimi giorni e che al 31 ottobre gli iscritti fossero il doppio, resterebbe comunque un grande flop. Perché la sessantina di studenti complessivi rappresenterebbe comunque un decimo del previsto. Trattandosi di soldi della Fondazione, quindi non propriamente pubblici ma da riservare a un uso sul territorio a fini pubblici, qualcuno dovrebbe renderne conto alla cittadinanza.



Partendo o passando dalla politica. Ma questo non accadrà: perché, proprio politicamente parlando, il progetto non nasce come un’operazione didattica ma come un’operazione politica e urbanistica.



Quel progetto, infatti, al netto delle ambizioni personali dei suoi creatori e fautori, ha avuto come scopo mettere dei punti fermi su un’urbanizzazione, quella dell’Oltreferrovia carpigiano, che stentava a decollare. Un’urbanizzazione spinta, con l’occupazione di un largo cannocchiale incolto, ultima zona non edificata a est della città, e la sua trasformazione in una distesa di centinaia di appartamenti. Ferma da anni in uno stallo fra comune, proprietari, costruttori e un’apposita associazione “Parco Lama” costituita per evitare l’edificazione in quel parco. Sarebbe lungo ricordare tutta la vicenda e le sue evoluzioni ma il riassunto è presto fatto: con il sindaco Riccardo Righi, ai tempi assessore all’urbanistica, lo stallo s’è risolto: s’è immaginata, progettata e costruita in tempi record l’università; al centro del cannocchiale si sta realizzando in tempi altrettanto record un parco urbano; e a margine prendono forma le centinaia di appartamenti previsti. Che se nelle intenzioni iniziali degli investitori avrebbero dovuto ospitare le centinaia di studenti dell’università, ospiteranno qualcun altro: l’importante è che vengano venduti.



