Covid a Modena: 802 contagi. L'Ausl smette di dare i dati per Comune

In provincia di Modena, su 802 nuovi positivi, i sintomatici sono 40, gli asintomatici sono 762. Dodici le persone ricoverate in Reparto. L'Ausl oggi ha comunicato che 'dall'1 luglio e fino al 31 agosto, salvo nuove necessità legate all'andamento pandemico, sarà sospeso l'invio dei dati covid giornalieri divisi per Comuni'. Domani quindi sarà l'ultimo giorno in cui anche il nostro giornale potrà dare conto dei casi provinciali.Ecco dove si sono verificati i nuovi casi di oggi:Bastiglia 1Bomporto 14Campogalliano 8CamposantoCarpi 92Castelfranco 45Castelnuovo 17Castelvetro 9Cavezzo 5Concordia 11Fanano 1Finale Emilia 13Fiorano 20Formigine 36Frassinoro 2Guiglia 3Maranello 16Marano 6Medolla 8Mirandola 32Modena 206Montefiorino 3Montese 1Nonantola 18Novi 13Palagano 1Pavullo 10Prignano 2Ravarino 2San Cesario 7San Felice 11San Possidonio 4San Prospero 6Sassuolo 58Savignano 15Serramazzoni 7Soliera 17Spilamberto 11Vignola 29Zocca 4Fuori provincia 38