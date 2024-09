Discarica Finale: il sindaco non ha partecipato al sopralluogo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Essendo il sopralluogo dedicato a una verifica tecnica della rispondenza dei lavori svolti all’Autorizzazione integrata ambientale – spiega il sindaco Poletti – era indispensabile il supporto di un tecnico qualificato che noi abbiamo individuato nel dottor Chiono, che pur non essendo dipendente dell’amministrazione, come richiedeva Arpae, è comunque legato da un rapporto di consulenza. Senza dimenticare che questo rifiuto si è andato ad aggiungere a quello opposto alla partecipazione almeno dei consiglieri comunali che fanno parte della commissione Ambiente.

Tutto ciò è francamente troppo. Non è più possibile tollerare questa mancanza di rispetto dal punto di vista istituzionale che Arpae e Feronia stanno continuamente manifestando nei confronti del sindaco, della giunta, del Consiglio Comunale e dell’intera popolazione di Finale Emilia. Stiamo valutando una serie di altre azioni legali che si andranno ad aggiungere a quelle già avviate nei mesi scorsi. Non possiamo essere tenuti all’oscuro di ciò che avviene nel territorio comunale ed è mio primo compito, tra quelli che spettano al sindaco, quello di essere certo della tutela della salute dei miei cittadini e non chiudo certo gli occhi di fronte a ciò che sta avvenendo'.