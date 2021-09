Domani i funerali di Giulia, morta a 16 anni il giorno dopo il vaccino

Si terrano domani, 14 settembre, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Bastiglia i funerali di Giulia Lucenti deceduta giovedì nella sua abitazione. La adolescente di appena 16 anni, il giorno prima si era sottoposta alla seconda dose di vaccino Pfizer. Nei giorni scorsi sono stati effettuati i rilievi autoptici su richiesta dei genitori, Lorenzo e Oxana, per stabilire le cause del decesso e l'eventuale correlazione col vaccino. Giulia soffriva di un problema cardiaco congenito, ma era sotto controllo e conduceva una vita del tutto normale.

