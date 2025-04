Dove andiamo? Idee per il fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





MODENA



Fiera di Modena Luogo: Quartiere fiera, via Virgilio Orario: 9:00 - 18:30 Descrizione: Un grande evento espositivo e commerciale con stand, prodotti e attività per visitatori di ogni interesse.



'Paradise lost' La mostra di David Allen Burns e Austin Young / Fallen Fruit fino al 24 agosto alla Palazzina dei Giardini ducali e al Museo della Figurina

Corso Cavour, 2, 41121 Modena MO Museo della Figurina, Giardini Ducali Modena

Orario da mercoledì a venerdì: ore 11-13 / 16-19 sabato, domenica e festivi: ore 11-19 Visite guidate ogni sabato, ore 17 (su prenotazione, senza costi aggiuntivi)

Informazioni: biglietteria@fondazioneago.it +39 059 2032919 (Museo Figurina) +39 0592033166 (Palazzina dei Giardini)



Mobilità ciclistica delle famiglie Luogo: Memo - Multicentro Educativo Sergio Neri, viale J.

Barozzi, 172 Orario: 10:00 - 12:00 Descrizione: Iniziative per promuovere l'uso della bicicletta tra grandi e piccoli, con test-drive di cargo bike e attività educative.Luogo: Chiesa di San Carlo Orario: Omaggio a Luciano Berio: 18:30, Memoria Sommersa: 20:30 Descrizione: Un doppio evento che combina musica, drammaturgia e danza per celebrare la memoria storica e il valore della liberazione.Luogo: Chiesa parrocchiale, via Jacopo da Porto sud 519, Baggiovara Orario: 18:00 Descrizione: Un concerto pasquale con cori e musiche classiche per celebrare la domenica delle Palme e la tradizione musicale.

Luogo: Villa Aggazzotti Testi Orario: Domenica 13 aprile, tutto il giorno Descrizione: La tredicesima edizione del Vintage Pride Market ospiterà 60 espositori nel parco e negli spazi interni della villa, con una selezione curata di abbigliamento, accessori, mobili, artigianato, oggetti di design e prodotti per il benessere.Luogo: Piazza Grande Orario: Sabato 12 aprile, 11:30 Descrizione: Concerto gratuito del cantautore Massimo Zamboni, accompagnato da band di musicisti. L’evento fa parte della campagna di lancio dei 5 referendum su lavoro e cittadinanza previsti per giugno.Luogo: Parco archeologico della Terramara Orario: Mattino: 9:30 - 13:30 (ultimo ingresso 11:30), Pomeriggio: 14:30 - 19:00 (ultimo ingresso 17:30) Descrizione: Esperienze interattive per grandi e piccoli per riscoprire le tecniche artigianali dell'età del bronzo.Gara europea di mini-car Luogo: Mini autodromo Jody Scheckter, via Antica Cava a Spezzano Orario: 15:00 - 18:00 Descrizione: Competizione internazionale di mini-car che coinvolge team provenienti da tutta Europa.Laboratorio di parkour per ragazzi Luogo: Cortiletto Angelo Vassallo, vicino Palazzo Astoria Orario: 15:00 - 18:00 Descrizione: Attività sportiva per ragazzi dai 10 ai 19 anni per avvicinarsi al parkour con istruttori esperti.Mostra di pittura Luogo: Casa delle Arti Vittorio Guastalla, via S. Caterina n. 2 Orario: 16:00 - 18:30 Descrizione: Esposizione artistica che esplora il tema della forma e della creazione nell'arte contemporanea.Castello di Spezzano e Museo della Ceramica Luogo: Castello di Spezzano Orario: 15:00 - 19:00 Descrizione: Visita al castello e al museo per scoprire la storia locale e la tradizione della ceramica.Presentazione del libro “La società dell’emergenza” Luogo: Villa Cuoghi Orario: 16:30 Descrizione: Dialogo con l'autore Francesco Fantuzzi sul tema della società contemporanea, con accompagnamento musicale e tè finale.Rassegna musicale “A spasso nell’opera” Luogo: Circolo culturale, via Vittorio Veneto Orario: 17:00 Descrizione: Performance di sinfonie e arie celebri dell'opera italiana con musicisti e cantanti di talento.Proiezione del film “Follemente” Luogo: Cinema teatro Astoria Orario: 21:00 Descrizione: Serata cinematografica con il film di Paolo Genovese, che racconta una storia intrigante e complessa.Maranello in Primavera Luogo: Piazza Libertà e via Stradi Orario: Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle 10:00 alle 21:00 Descrizione: Due giorni di festa con mercato dei fiori, shopping all’aperto, eventi musicali, stand di artigianato e cibo, attività per bambini e animazioni a cura del Comune e del Consorzio Maranello Terra del Mito.CicloFesta 2025 Luogo: Biblioteca di Piazza Garibaldi Orario: Domenica 13 aprile, tutto il giorno Descrizione: Celebrazione della mobilità ciclistica e prima tappa delle Domeniche Ciclabili, con il programma interamente confermato nonostante il possibile maltempo.Parole e musica al Museo del Deportato Luogo: Museo Monumento al Deportato politico e razziale Orario: Sabato 12 aprile, 17:00 Descrizione: Reading ispirato alle lettere dei condannati a morte della Resistenza, con accompagnamento musicale e la partecipazione degli studenti dell’Istituto Meucci di Carpi.Concerto “Un Magico Viaggio nel Tempo” Luogo: Teatro Comunale di Carpi Orario: Sabato 12 aprile, 21:00 Descrizione: Performance dell'Orchestra di Fiati del Conservatorio Vecchi Tonelli con la partecipazione del Maestro Nilo Caracristi, per un viaggio musicale indimenticabile.Festa dei Ciliegi in Fiore Luogo: Ex mercato ortofrutticolo e varie sedi a Vignola Orario: Sabato 12 aprile, 20:00 e Domenica 13 aprile, 16:00 Descrizione: Tradizionale festa che include sfilate dei carri fioriti, stand della Mostra-mercato “Valle dei ciliegi” e attività culturali.Visite guidate a Villa Tosi-Bellucci Luogo: Villa Tosi-Bellucci Orario: Domenica 13 aprile, 10:00 e 11:00 Descrizione: Tour gratuito della villa municipale ottocentesca e dell'acetaia comunale, con guide esperte dell'associazione culturale Mezaluna.

Nella foto, una stanza della palazzina dei Giardini Ducali di Modena dove è allestita la mostra 'Paradise Lost'