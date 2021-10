Elezioni Palagano, Fabio Braglia fa tris col 64%. Flop centrodestra

Fabio Braglia si conferma per la terza volta sindaco a Palagano. Il candidato dell'area di centrosinistra, sostenuto dalla lista civica 'Palagano presente', ha infatti superato il suo avversario, il noto medico Giuseppe Fontana, sostenuto dalla lista civica 'Per un futuro comune' e dalle forze di centrodestra. Alta anche l'affluenza (68% con 1912 elettori), superiore a quella di cinque anni fa quando Braglia vinse le elezioni senza sfidanti. Nonostante lo spessore del candidato, il centrodestra ha fallito il tentativo di strappare il Comune al centrosinistra e Fabio Braglia si è confermato sindaco col 64,46% dei consensi (838 voti) contro il 35,54% di Fontana (462 voti).

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.