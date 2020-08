Elezioni Vignola, i 5 Stelle non si presentano. E il Pd ringrazia

E' ufficiale. Il tentativo del senatore Lanzi (nella foto con Grillo) di presentare in extremis una lista M5S in vista del voto di settembre a Vignola è fallito. I 5 Stelle non si presenteranno alle elezioni e lasceranno libero campo allo scontro tra la coalizione di centrosinistra guidata dalla Muratori e la coalizione di centrodestra guidata da Pasini. Una scelta di fronte alla quale il Pd vignolese festeggia evitando in questo modo di dover competere a livello locale con un alleato a Roma.Eppure i grillini ci avevano provato davvero a presentare una lista. L'idea era quella di fare una coalizione con la lista civica di Mauro Smeraldi. L'ex sindaco ha a lungo corteggiato i pentastellati, ma alla fine ha optato per una alleanza strutturale col Pd lasciando gli esponenti M5S col cerino in mano. A quel punto, scaricati da Smeraldi e impossibilitati a presentarsi con una alleanza struttuarale col Partito democratico, i 5 Stelle hanno tentato di correre in proprio senza appoggi costruendo una squadra all'ultimo minuto. Ma la tempistica, unita alla scarsa organizzazione territoriale, non lo ha consentito.E così Mauro Smeraldi ha portato il dote al Pd non solo se stesso, ma anche la desistenza grillina. Una doppia azione di aiuto che i Dem dovranno certamente ricompensare politicamente.