A Fanano il sindaco uscente Stefano Muzzarelli è stato confermato per il terzo mandato. Muzzarelli ha vinto con una percentuale altissima, pari al 74%, nulla da fare per la sua sfidante, Paola Gaetana Pasquali, ferma al 25,8%. In termini assoluti parliamo di 1212 voti contro 423.