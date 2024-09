Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per Arpa e Feronia gli organi politici sono banditi, il Comune detiene una sola funzione consultiva ed è un soggetto estraneo al procedimento che può entrare nel sito solo con il sindaco ed un tecnico - afferma Saletti -. Penso che questa situazione sia folle e vergognosa, ci sono in gioco interessi privati che danneggiano gravemente la salute pubblica e a noi consiglieri viene negato persino di prendere visione dei lavori che stanno facendo. Un impatto così importante sul territorio impone una soglia di trasparenza e attenzione altissima e qui purtroppo vengono commessi dei soprusi ogni giorno. Il sindaco Poletti deve dimostrarsi veramente contrario alla discarica e per farlo deve cercare anche di fare valere i diritti di noi consiglieri che abbiamo il dovere di essere informati. Non finirà qui'.