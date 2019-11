Finale: cede argine del diversivo, disastro nelle campagne

Migliaia di metri cubi di acqua si stanno pericolamente riversando, dalle prime ore di questa mattina, dal canale diversivo nelle campagna di Finale Emilia, allagando migliaia di metri quadrati di campi coltivati e dirigendosi in direzone dell'area protetta di Melegine. 'Si tratta di una falla importante, di 15 metri' - ha segnalato il sindaco Sandro Palazzi sul posto insieme a tecnici comunali, Vigili del Fuoco e personale della Protezione Civile. In attesa dei mezzi specializzati che tenteranno di arginare la falla.



Notizia in aggiornamento