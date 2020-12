Frana Puianello: evacuata un'azienda agricola

Vigili del Fuoco di Modena intervenuti poco fa sulla Provinciale 18 a monte della località Madonna di Puianello in direzione Riccò per un movimento franoso. Coinvolto un laghetto e un'azienda agricola in corso di evacuazione. Sul posto personale tecnico del comune di Maranello, in particolare i vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza di un serbatoi gas gpl.